Coronavirus, in Liguria 172 nuovi contagi: tasso di positività triplicato in tre settimane

Genova. Continuano a crescere i nuovi contagi di coronavirus in Liguria. Sono 172 i nuovi positivi secondo l’ultimo bollettino della Regione che riporta 2.779 tamponi molecolari e 2.914 test rapidi antigenici processati restituendo un tasso di positività del 3%. Restano piuttosto stabili i ricoverati in ospedale: 43 in tutta la Liguria, uno in più rispetto a ieri, di cui 9 in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi.

