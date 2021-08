Covid, Toti: «Liguria prima regione nella somministrazione di vaccini agli under 60»

Genova. «In questa settimana la Liguria è la prima regione d’Italia nella somministrazione di vaccini per quanto riguarda la categoria under 60: rispetto alla settimana scorsa, per questa fascia di età, il numero delle somministrazioni è 1,34 volte maggiore. Anche su questo fronte la campagna vaccinale di Regione Liguria corre spedita, in direzione di quella immunità di gregge che è un traguardo necessario per tornare alla normalità, evitare nuove chiusure e restrizioni che il Paese non può permettersi e ridurre al minimo ricoveri e soprattutto decessi» – così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus nella nostra regione.

... » Leggi tutto