Follia in via Piacenza: tenta di rubare un guinzaglio per cani, poi devasta tutto il negozio

Genova. Prima ha tentato di rubare un guinzaglio per cani insieme a un amico, poi, invitato a pagare, ha aggredito la cassiera e ha devastato tutto il negozio. È successo ieri pomeriggio in via Piacenza, in Valbisagno, in un emporio gestito da cinesi. Un uomo, italiano di 36 anni, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il complice, anche lui italiano di 44 anni, è stato denunciato a piede libero perché non è stato colto in flagranza di reato.

