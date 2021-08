Savona 2021, Astengo: “Unione sinistra-ambientalisti a sostegno di Russo dovrà essere parte integrante senza ritorni all’indietro”

Salvo sorprese dell’ultimo momento la data del primo turno delle elezioni amministrative sembra proprio fissata per il prossimo 3-4 ottobre: quel giorno dunque si voterà per l’elezione del sindaco di Savona e del nuovo Consiglio Comunale, in una tornata elettorale molto importante che comprenderà anche tra le altre città, Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ci troviamo quindi di fronte ad una scadenza molto ravvicinata che dovrà essere affrontata dalle forze politiche con grande impegno e capacità di iniziativa sia sul piano della proposta progettuale sia dell’aggregazione di consenso.

