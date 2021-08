Cairo Montenotte. Continua la campagna vaccinale in Liguria e anche la Valbormida vuole dare il suo contributo. Oltre ai centri istituiti nella scuola di polizia penitenziaria di Cairo e quello nel palazzetto dello sport di Millesimo, anche l’hub cairese di iniziativa privata, che è stato realizzato nei capannoni della Sunrise in via Cortemilia, intende fare la sua parte.

... » Leggi tutto