Liguria. “In questa ultima settimana, complice l’arrivo dell’obbligatorietà del Green Pass, anche in Liguria la campagna di vaccinazione ha preso quello sprint che qualche tempo addietro aveva perso, non trovandosi quindi più al penultimo posto, dopo solo la Calabria, per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute. Resta ancora molto indietro, invece, la campagna riservata agli insegnanti”.

