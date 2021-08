Turismo, in Liguria alberghi e b&b occupati al 94%: è il dato più alto d’Italia

Genova. Il primo weekend di agosto, l’ultimo prima dell’introduzione del green pass, ha registrato 7 milioni di pernottamenti in tutta Italia, rappresentando un’autentica boccata di ossigeno per il turismo: rispetto allo stesso periodo del 2020, infatti, si è trattato di un aumento delle presenze di circa un milione, per un fatturato di 800 milioni di euro per le imprese della filiera, di cui una trentina di milioni nella sola Liguria.

... » Leggi tutto