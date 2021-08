Ventimiglia. E’ bufera politica nella città di confine dopo il passaggio, ieri sera in consiglio comunale, della pratica relativa alla realizzazione di un supermercato Coop in via Tacito, passata con il voto favorevole del Pd e di alcuni consiglieri di maggioranza, mentre la Lega, che ha appoggiato il sindaco Gaetano Scullino alle scorse amministrative comunali, ha votato compatta “no”.

... » Leggi tutto