Genova. Oltre il 30% dei nuovi positivi al coronavirus in Liguria non sono persone residenti nella nostra regione. È la stima fornita dall’epidemiologo e direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi durante la conferenza stampa per presentare il cruscotto sulle vaccinazioni messo a punto da Liguria Digitale e per fare il quadro dell’emergenza Covid.

