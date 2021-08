Sanremo, Moraglia: «Liguria Popolare in prima linea per realizzazione di Palazzetto dello sport»

Sanremo. Liguria Popolare si esprime sulla realizzazione del palazzetto dello sport a Pian di Poma. «Liguria Popolare riconosce l’importanza dell’attività sportiva, sia da un punto di vista agonistico che quale pratica per il miglioramento della qualità della vita e della salute di tutti i cittadini. Quindi la pratica per la realizzazione del Palazzetto dello Sport di Sanremo ha sempre visto Liguria Popolare in prima linea, attenta e attiva, al fine di giungere alla realizzazione dell’infrastruttura di cui da sempre riconosce la necessità» – interviene così Daniele Moraglia, responsabile per lo sport di Liguria Popolare di Sanremo.

