Vaccini, Toti: «In Liguria sono quasi 30mila i prenotati nella fascia 12-17 anni»

Genova. «E’ Gaia, 26 anni, la milionesima vaccinata in Liguria. Lo ha fatto ‘per il rispetto di tutti e per il bene comune’ e tutti dovremmo prendere esempio dalle sue parole per riuscire a sconfiggere definitivamente il virus. In Liguria la campagna vaccinale ha iniziato la discesa raggiungendo oggi 1.000.514 persone. Nella nostra regione il 72,23% della popolazione (target over 12) ha già ricevuto la prima dose mentre il 56,15% ha completato il ciclo vaccinale». Così dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sull’andamento della campagna vaccinale in Liguria.

