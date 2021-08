Ventimiglia, la Lega chiede un vertice del centrodestra: obiettivo salvare l’amministrazione Scullino

Ventimiglia. «La crisi politica che investe l’amministrazione comunale di Ventimiglia era evitabile. Ci spiace che il sindaco Scullino abbia voluto votare con il Pd piuttosto che con la Lega, prima forza politica di maggioranza. Gli abbiamo chiesto quantomeno di astenersi, per salvaguardare la compattezza della maggioranza, ma ancora una volta non siamo stati ascoltati», loscrive in una nota la sezione ventimigliese del Carroccio.

