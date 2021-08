Imperia, l’assessore Gagliano: «Cani a spasso sotto i portici solo quando i negozi sono chiusi»

Imperia. I commercianti di via Bonfante lanciano l’allarme pipì dei cani sotto i portici il cui restyling è stato inaugurato solo da qualche mese. L’ordinanza del sindaco Claudio Scajola che obbliga i proprietari dei nostri amici a 4 zampe a dotarsi di bottiglietta per ripulire non sempre viene rispettata, ma anche quando viene ottemperata, il “paciugo” di acqua ed escrementi che si viene a creare rischia di sortire effetti ancora peggiori.

