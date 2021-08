Potenziamento di nidi e scuole d’infanzia in Liguria, approvato lo stanziamento di oltre 5 milioni di euro

Genova. La Giunta regionale, su proposta degli assessori alla Scuola e alle Politiche Sociali Ilaria Cavo e all’Edilizia Scolastica Marco Scajola, ha approvato lo stanziamento di oltre 5 milioni di euro, in riferimento all’annualità 2021 come prima quota di finanziamento del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, con l’obiettivo di dare una risposta efficace alle famiglie liguri e valorizzare il sistema educativo, potenziando l’offerta dei nidi e delle scuole dell’infanzia.

... » Leggi tutto