Recco: una serata dedicata a Luigi Tenco, tra ricordi ed emozioni in musica

Genova. Recco ieri ha ricordato Luigi Tenco con una serata tutta dedicata al cantautore che qui, in una torre affacciata sul mare, ha abitato insieme alla mamma Teresa, al fratello maggiore Valentino e alla famiglia di lui. “Un doveroso tributo per approfondire la sua figura artistica. Era un progetto a cui pensavo da molti anni e che si è realizzato grazie al lavoro del direttore artistico Angelo Privitera” ha sottolineato il sindaco Carlo Gandolfo in apertura dell’evento.

... » Leggi tutto