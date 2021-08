Bruno Peirone è stato scelto per guidare la prima squadra del Millesimo nel prossimo campionato di Prima Categoria. Per un caso abbastanza raro, l’allenatore ex settore giovanile della Cairese raccoglie il testimone lasciato dal figlio Simone Peirone, che ha condotto nelle ultime due stagioni i giallorossi, conducendoli fino al quarto posto in classifica in Prima Categoria.

... » Leggi tutto