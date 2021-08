Al via l’edizione 22 di Zazzarazzaz «Potrebbe essere l’ultima». Freddy Colt punta il dito contro il green pass

Sanremo. «Approfittate di queste serate perché potrebbero essere le ultime». Non è una bella notizia quella che dà Freddy Colt, poliedrico artista matuziano, parlando, in veste di direttore artistico, della rassegna musicale “Zazzarazzaz – Festival della Canzone Jazzata”. L’iniziativa nata nel 1997, giunta oramai alla sua 22esima edizione, che ogni estate raccoglie nella Città dei Fiori le migliori proposte a livello nazionale in materia di swing italiano e di canzone jazzata d’autore, rischia seriamente di non venire replicata il prossimo anno.

