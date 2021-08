Liguria, Lista Sansa: «Legge urbanistica stoppata dal Ministero perché attacca il paesaggio, è incostituzionale»

Genova. «La legge urbanistica approvata dalla Regione Liguria in primavera è stata stoppata dal Ministero della Cultura, perché attacca il paesaggio. È quindi incostituzionale, come avevamo detto in consiglio senza essere ascoltati». Così dicono i consiglieri Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi, di fronte alle pesanti critiche avanzate dal Governo alla legge urbanistica voluta dall’assessore Marco Scajola e dal presidente della Regione Giovanni Toti.

