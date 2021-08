Vaccini, a Ferragosto open day a Taggia dalle 9 alle 12

Genova. «Sono 14.303 i liguri che da venerdì ad oggi si sono prenotati per vaccinarsi contro il Coronavirus. Un segnale di come la campagna in Liguria prosegua a ritmo serrato grazie anche alla nuova fornitura di 350.000 dosi in arrivo entro la fine di agosto. Le nuove Open Night permetteranno ai liguri che ancora non lo hanno fatto di mettersi in sicurezza entro la fine dell’estate. Il mio invito è rivolto a tutti: chi fa il vaccino adesso sarà coperto almeno per i prossimi 12 mesi, tutelandosi in vista dell’autunno». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sull’andamento in Liguria della campagna vaccinale, che negli ultimi giorni ha fatto registrare un’impennata significativa.

