A10, ecco il piano per evitare il caos: obbligo autostrada per i tir, “moral suasion” per i turisti

Genova. Fare in modo che meno veicoli possibili transitino nel Ponente genovese, e allo stesso tempo scongiurare che i mezzi pesanti intasino l’Aurelia, anche se in parte sarà inevitabile. È questa la logica del piano d’emergenza varato oggi dal Comitato operativo per la viabilità, riunito in prefettura a Genova, per arginare il caos a partire dal 16 agosto, data in cui scatterà la chiusura parziale dell’autostrada A10 tra Aeroporto e Pra’ a causa di un cantiere improrogabile che lascerà disponibile solo una corsia per senso di marcia, creando un micidiale collo di bottiglia proprio durante il controesodo estivo.

