Coldiretti Liguria: «Coltivazioni a rischio con l’innalzamento del mare»

Genova. «Rischio per le coltivazioni con l’innalzamento dei livelli del mare. Il rischio è che con la penetrazione dell’’acqua salata nell’entroterra, brucino le coltivazioni nei campi, costringendo all’abbandono l’attività agricola già sotto pressione per i cambiamenti climatici, tra siccità, incendi e maltempo». E’ quanto afferma Coldiretti Liguria nel commentare l’allarme lanciato dalla Nasa secondo la quale il livello del mare lungo le coste italiane sembra destinato a salire nei prossimi anni con un aumento stimato tra i 30 e gli 80 centimetri entro il 2100. Un mutamento già in atto che aggrava le perdite provocate dai cambiamenti climatici all’agricoltura italiana pari a 14 miliardi di euro negli ultimi dieci anni per i danni provocati alle coltivazioni e alle strutture dagli eventi estremi causati dalla tendenza alla tropicalizzazione.

