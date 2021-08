Novi ligure. E’ stato denunciato dai carabinieri il promotore della manifestazione No Vax e no Green pass dello scorso 29 luglio a Novi Ligure (Alessandria), in occasione della presentazione in città del libro di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Lo riporta l’agenzia Ansa.

... » Leggi tutto