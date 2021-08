Varazze. Cambiano i vertici del sub ambito Varazze e Riviera del Beigua di Fratelli d’Italia. Daniele De Felice lascia l’incarico di commissario per “mettersi totalmente a disposizione della sua città alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale”. Il nuovo commissario sarà l’ingegner Antonio Maruca.

