I cetacei del Santuario Pelagos negli hotel di Sanremo

Sanremo. Stampe di grandi dimensioni, pannelli e vetrofanie dei cetacei presenti nel Santuario Pelagos sono state esposte in diverse aree dell’Hotel Nazionale per informare visitatori e turisti della straordinaria presenza di mammiferi marini nelle acque antistanti il ponente ligure. Si tratta dell’iniziativa di un privato, a cui si aggiungerà a breve quella del Royal Hotel, in piena linea con i due comuni dell’imperiese, Bordighera e Sanremo, che da qualche anno stanno investendo con continuità sulla valorizzazione del Santuario Pelagos, un’area marina protetta transnazionale, grande due volte la Svizzera, istituita per tutelare balene e delfini del Mediterraneo.

