Le scritte lasciate dal campeggio “No Titanio sul Beigua” scatenano la rissa: “Non dividiamoci, la lotta non si ferma”

Liguria. In questi giorni sui canali social dei vari gruppi che in questi mesi hanno organizzato la difesa dei territori e delle montagne del Beigua dalle ricerche minerarie autorizzate da Regione Liguria per quantificare la presenza di titanio è divampata una vera e propria zuffa social. A scatenare la rissa virtuale alcune scritte comparse su muri e cartelli del parco dopo il campeggio “No Titanio” organizzato lo scorso fine settimana nel parco.

