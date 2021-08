Genova. Non ce l’ha fatta l’uomo di 44 anni, residente in Svizzera, che era stato ricoverato al Villa Scassi nel reparto grandi ustionati. Il 25 luglio era stato investito da una fiammata uscita dal rimorchio su cui stava trasportando due moto da cross durante una vacanza in Valtellina.

