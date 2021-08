Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche Socio Sanitarie Ilaria Cavo, ha deliberato lo stanziamento di 3.340.000 euro per la continuità dei servizi relativamente agli interventi per la non autosufficienza, a titolo di quota integrativa per il 2021 legata al Fondo nazionale per le non autosufficienze.

