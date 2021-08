Nordal, chi era costui?

“Siete convinti? Va bene, facciamo pure come volete, rimettiamo ogni cosa al suo posto, seguendo quella che è la vostra idea di ordine: i sogni ben chiusi nei cassetti e gli scheletri occultati negli armadi che faremo di tutto perché non vengano aperti, contenti? No, non credo, resto dell’avviso che gli scheletri è bene che vengano seppelliti e per i sogni? Ebbene, che abbiano cielo per le loro ali”. Da tempo non mi capitava di passare ore in conversazione con l’amico Gershom Freeman ed ecco, finalmente, che posso regalarmi e regalare una delle sue illuminanti riflessioni. Lo so, non è noto al grande pubblico, pur scrivendo un genere ed in uno stile estremamente fruibile ed affascinante, non bazzica le grandi case editrici, ma nei suoi thriller psicologico esoterici si incontrano spunti di riflessioni e occasioni per scoprire se stessi come in pochissimi altri autori. La battuta di apertura ne è un chiaro esempio. Nasce da una chiacchierata in tarda sera con un gruppo di amici, non mi stupirei di ritrovarla in qualche prossimo romanzo, in ogni caso mi permette di argomentare attorno ad alcune tesi: 1-non è importante tanto chi viene citato quanto il valore della citazione in sé; 2-non sono indispensabili le citazioni per sostenere un’idea, se la stessa non è valida non la migliorano, se lo è divengono solo utili corollari; 3-spesso la mancanza di idee proprie viene occultata con l’esibizione di quelle altrui; 4-è importante saper cogliere il messaggio a volte subliminale nel portato di aforismi di valore.

