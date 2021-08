Propone Cpr per migranti a Ventimiglia, deputato Di Muro accusato di essere fascista dai no borders

Ventimiglia. «Il collettivo “progetto20k”, cioè i No Borders che saltuariamente organizzano manifestazioni pro migranti a Ventimiglia, mi definisce “camerata” e “razzista” per aver proposto l’apertura di un CPR. Mi accusano di non pensare ai diritti dei migranti ma solo all’interesse dei cittadini ventimigliesi di vivere e lavorare in sicurezza nella loro città. Se questa è un’accusa per me è una medaglia». A dichiararlo, rispondendo alle accuse degli attivisti di Progetto20k, è il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro.

