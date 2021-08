Raccolta differenziata Cervo: distribuzione kit a San Bartolomeo al Mare

Cervo. Nel mese di luglio ha preso il via il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, un cambiamento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Egea Ambiente e Proteo – nuovo gestore del servizio – accompagnato dalla campagna informativa “Il tuo impegno lascia il segno” che, dopo una serie di incontri e la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata per tutte le utenze domestiche, invita residenti e proprietari di seconde case di Cervo che non avessero ancora ritirato il kit a prenotarsi per il ritiro che avverrà dal 9 al 28 agosto (esclusi sabato 14 agosto e i giorni festivi) alla scuola elementare di San Bartolomeo in Piazza Caduti

(ingresso lato palestra), dalle 9 alle 14.

... » Leggi tutto