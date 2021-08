Sampdoria, preso Manuel De Luca

Genova. La sezione del sito della Lega Serie A, quella che ufficializza gli ingaggi dei vari calciatori, riporta oggi il tesseramento, da parte della Sampdoria dello svicolato Manuel De Luca (operazione che avevamo anticipato ieri), giovane attaccante (23 anni), nato a Bolzano ed avviato al calcio dal Südtirol, prima di crescere ulteriormente nei settori giovanili di Inter e Torino (con cui ha fatto una partita in Coppa Italia), per essere poi avviato al professionismo da Renate, Alessandria, Virtus Entella e Chievo, in un crescendo che lo ha portato alla titolarità nei clivensi dell’ultimo campionato.

