Un arresto e due denunce per furto aggravato: notte di San Lorenzo impegnativa per i carabinieri di Albenga

Ponente. Grande lavoro per i carabinieri della Compagnia di Albenga che ieri, durante la notte di San Lorenzo, hanno avviato un servizio coordinato, che ha visto impiegate nell’arco serale e notturno ben 7 pattuglie lungo il territorio che va dal centro ingauno a Varigotti. In particolare, i militari hanno denunciato due soggetti magrebini e arrestato un minore per furto aggravato.

