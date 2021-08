Ventimiglia, migrante bloccato su una roccia a ponte San Luigi: salvato dai vigili del fuoco

Ventimiglia. I vigili del fuoco, con l’ausilio dell’elicottero Drago 70 decollato da Genova, hanno tratto in salvo un migrante rimasto appeso su una roccia nei pressi di ponte san Luigi a Ventimiglia. A lanciare l’allarme, intorno alle 18,30, sono stati i volontari della protezione civile antincendio boschivo della città di confine che, mentre pattugliavano il territorio per prevenire possibili incendi, hanno sentito le grida di un uomo che chiedeva aiuto. Era uno straniero, fermo su una roccia, dalla quale non riusciva più a muoversi.

