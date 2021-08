Ventimiglia, stranieri sfondano portoni in piazza Cesare Battisti. La rabbia dei residenti

Ventimiglia. Tra la mezzanotte e l’una della scorsa notte, alcuni stranieri hanno sfondato i portoni delle palazzine ai civici 24 e 25 di piazza Cesare Battisti, a Ventimiglia, per poi accedere all’interno degli edifici. Si tratta del secondo episodio dopo quello del 28 giugno scorso, quando due abitanti, esasperati dalla situazione che si è venuta a creare in una piazza trasformata in dormitorio dai migranti, avevano deciso di istituire un servizio di vigilanza gratuita «per far dormire tranquilli i condomini».

... » Leggi tutto