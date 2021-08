Sono stati stanziati nuovi fondi per rendere le piccole medie imprese italiane più competitive. Il bando, da 100 milioni, copre fino al 50% delle spese necessarie per mettere in atto soluzioni che trasformino digitalmente e tecnologicamente i processi produttivi aziendali, come ad esempio le spese per la creazione di un e-commerce, l’acquisto di strumenti digitali o software.

