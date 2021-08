Frana di Rollo, il sindaco di Cervo: «In arrivo 780mila euro dalla Regione»

Cervo. Via libera dalla Regione Liguria al piano di interventi da circa 5 milioni di euro sulla viabilità esistente, in particolare tra il centro e il ponente, per la riduzione del rischio residuo nelle aree maggiormente colpite dall’ondata di maltempo del 29 e 30 ottobre del 2018. Il presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza Giovanni Toti ha firmato il decreto per l’avvio degli interventi. I fondi, derivanti da risorse europee legate al fondo di solidarietà, sono destinati a interventi sulla viabilità per la messa in sicurezza, la riparazione di danni alluvionali, il consolidamento di movimenti franosi, il ripristino di tratti di viabilità. Al Comune di Cervo in particolare saranno destinati 780mila euro per il consolidamento del movimento franoso lungo la strada Rollo-Via Aurelia, nel territorio comunale di Cervo.

... » Leggi tutto