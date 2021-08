Rinnovamento delle case di via Porro e via del Campasso, Iren si aggiudica la gara

Genova. Sarà Iren Smart Solutions ad effettuare gli interventi di rinnovamento tecnologico ed efficientamento energetico degli edifici di via Porro ( civici 5 – 6 – 11) ​ e via del Campasso ( civici 39 e 41). E’ il risultato della gara indetta da Spim Genova, la società immobiliare del Comune di Genova, alla quale hanno partecipato due soggetti: Iren Smart Solutions​ e il Consorzio Costruttori Italiani che ha però presentato una documentazione incompleta per poter essere ammessa al verdetto finale.​

