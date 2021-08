Perinaldo. I cittadini chiamano, il Sindaco risponde armato di cazzuola. É successo a Perinaldo dove il sindaco Vincenzo Di Donato, insieme ad un operaio comunale, è intervenuto in prima persona in seguito all’appello di una mamma che non riusciva ad accedere al dehor di un bar del paese con il passeggino a causa di una vasta buca presente sull’asfalto.

