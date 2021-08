Le macerie del ponte Morandi insieme a orti e serre, il Memoriale delle 43 vittime è un messaggio di speranza

Genova. Una casa delle famiglie, un cuore intimo dedicato esclusivamente a chi ha perso qualcuno nella tragedia di Ponte Morandi, e poi un museo della Memoria per visitatori da e fuori Genova, comprensibile anche ai bambini e ai ragazzi, una serra biodinamica che conterrà 43 specie di felci e palme – una per ogni persona che ha perso la vita – e poi orti botanici sull’argine del Polcevera, un giardino di fiori eduli e un giardino del mare, un bar e – in un secondo momento – anche una ludoteca.

