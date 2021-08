Pesca del gambero in Liguria, Piana: «Chiusure inaccettabili, mettono in ginocchio il settore»

Genova. «Condanno fermamente la decisione con cui il Ministero delle Politiche Agricole ha bloccato la pesca del gambero alla vigilia di Ferragosto, una delle eccellenze riconosciute della Liguria, mettendo in ginocchio il settore già in difficoltà per la pandemia. Il provvedimento è inaccettabile, dalle ricadute economiche e sociali pesantissime, per di più in un periodo in cui il prodotto è particolarmente richiesto e in cui è difficile dare risposte tempestive». Così dice il vice presidente di Regione Liguria e assessore con delega alla Pesca Alessandro Piana, che sta già operando per chiedere l’effettiva sospensione di questo provvedimento.

