Crollo ponte Morandi, il sindacato Siap: “Auspichiamo siano accertate al più presto le responsabilità”

Genova. “Tre anni fa i genovesi si sono sentiti abbandonati dallo Stato e pugnalati alle spalle da coloro che hanno fatto in modo che non s’intervenisse per evitare una tragedia che solo dopo il crollo del ponte Morandi è apparsa annunciata. Tra i primi che si sono gettati tra le macerie per cercare i superstiti c’erano anche tanti poliziotti in divisa: la divisa della Polizia di Stato che in quel momento, appunto, rappresentava proprio quello Stato dal quale i genovesi, il 14 agosto 2018, si sono sentiti traditi”. E’ il ricordo della tragedia del ponte Morandi del segretario del Siap Roberto Traverso a tre anni dal crollo.

... » Leggi tutto