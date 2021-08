Ponte Morandi, esposto in via Fillak lo striscione “2018 -2021 Non fate finta di niente”

Genova. Uno striscione con la frase “2018 -2021 Non fate finta di niente” è stato esposto nei pressi della Radura della Memoria, dove è in corso la cerimonia per il ricordo delle vittime del ponte Morandi, dal movimento politico ‘l’Alternativa c’è’, fondato dall’ ex senatore grillino Mattia Crucioli. Lo striscione è stato esposto da una decina di militanti che sono critici sull’operazione che ha portato lo Stato, con Cassa depositi e prestiti a rilevare Aspi da Atlantia.

