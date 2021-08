Ventimiglia. Zakia Sediki, moglie dell’Ambasciatore Luca Attanasio, morto in drammatiche circostanze a Kinshasa il 22 febbraio 2021 durante la sua missione in Congo, insieme a Vittorio Iacovacci, carabiniere scelto e Mustapha Milambo, ha raccolto e versato a “Scuola di Pace ets” di Ventimiglia 5.000 euro per sostenere la lotta contro le povertà del nostro territorio.

