Genova. Sono 169 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 2.596 tamponi molecolari e 3.294 test antigenici rapidi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero. Sono 83 le persone ricoverate in ospedale (sono 5 più di ieri) e sono 12 quelle in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi.

