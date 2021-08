Parcheggi a Ventimiglia, al via una gara per gestirli

Ventimiglia. E’ stata approvata la determina che dà il via libera al Comune per indire la gara per la gestione dei parcheggi cittadini.

Il documento prevedere che l’amministrazione affidi in concessione ad un soggetto esterno «tutte le componenti del servizio, comprendenti la messa in opera, l’esercizio, il controllo e la manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti necessari all’esazione delle tariffe, la posa in opera e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, il prelievo degli incassi, il controllo delle aree di sosta con rilievo delle eventuali infrazioni, come specificato nel capitolato d’appalto».

... » Leggi tutto