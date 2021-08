Speranza, Andora, Millesimo e Carlin’s Boys: in Prima Categoria impazzano le news di calciomercato

Savona e dintorni. Diventa ormai difficile anche geograficamente tracciare una mappa della rovente estate di calciomercato ancora in corso. Se in Serie A infatti molti giocatori di prestigio stanno salutando per recarsi altrove altrettanto non sta avvenendo nei campionati dilettantistici; ogni giorno risulta quindi utile per scoprire qualcosa in più sulle rose delle formazioni che verranno, squadre pronte a tutto per riuscire a raggiungere i propri obiettivi stagionali.

... » Leggi tutto