Chiusura A10, per ora la viabilità legata ai traghetti regge: “Imbarchi e sbarchi scaglionati”

Genova. “Questa mattina non ci sono stati problemi stamani, siamo riusciti a far sbarcare i traghetti scaglionati, uno dopo l’altro, le auto sono uscite bene e le autostrade le hanno ricevute. Vedremo come andrà nel pomeriggio e nei prossimi giorni, ma per oggi non sono preoccupato”. A parlare con l’Ansa è Edoardo Monzani, l’amministratore delegato di Stazioni Marittime, la società che gestisce i terminal traghetti e crociere di Genova.

