Savona 2021, la Lega perde i suoi assessori: Zunato e Levrero non si candidano. Arecco con FdI

Savona. Per la Lega non si candideranno più gli assessori del Carroccio della giunta Caprioglio alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Maria Zunato e Roberto Levrero escono fuori dai giochi, invece Massimo Arecco entra in Fratelli d’Italia. I “cambi di casacca” però, in vista delle prossime elezioni amministrative a Savona hanno movimentato le acque nel centro destra: tra i fuori usciti ci sono Maurizio Scaramuzza (dalla lista civica alla Lega), Renato Giusto (dalla Lega a Fratelli d’Italia), Massimo Arecco (da Lega a FdI) e poi Simona Saccone (da FdI a Cambiamo).

