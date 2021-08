Autostrade, code in aumento tra Arenzano e Pegli: questa sera sette traghetti in partenza da Genova

Genova. Se tutto sommato la seconda giornata con la A10 tra Pra’ e Aeroporto a mezzo servizio è andata meglio della prima – ieri si erano raggiunti i 15 chilometri di coda tra Varazze e il ponente cittadino, oggi al massimo “soltanto” 3 con un altro chilometro tra Aeroporto e Pra’ – è presto per tirare un sospiro di sollievo. Questa sera, infatti, sono attese ancora molte auto in direzione di Genova visto che saranno sette, tra le 20 e le 22, i traghetti in partenza dal porto per le isole e il Nord Africa.

