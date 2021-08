Genova. La Sampdoria ha ufficializzato l’intero organigramma tecnico delle squadre dell’attività agonistica dell’Academy, per la stagione 2021/22, al cui vertice – come era già stato reso noto – resta Felice Tufano, reduce da un’annata esaltante, arrivata fino alla semifinale dei play off.

... » Leggi tutto